المنتخب المغربي ينسحب من بطولة “شان” 2022 لهذا السبب

كشف المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان له عبر موقعه الرسمي،عن إنسحابه قبل يوم واحد من افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2022 بالجزائر.

وأفاد ذات البيان،بأن سبب الإنسحاب يعود إلى عدم حصولهم على رد من الاتحاد الإفريقي، للتوجه إلى الجزائر في رحلة مباشرة، عبر الخطوط الملكية المغربية،كونها مغلقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

ويجدر التنويه إلى أن الاتحاد الافريقي طالب المغرب بالسفر، إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس لكنه رفض.

سعداوي حورية

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