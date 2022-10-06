المعهد الجزائري للبترول يحصل على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية “إيزو”

تسلم المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك الثلاثاء، شهادة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية إيزو ISO 9001 الطبعة 2015 من هيئة ALICEF ، بعد عمليات التدقيق و التصديق على نظام إدارة الجودة المطبق بالمعهد.

وحسب بيان لسوناطراك، فان شهادة الإعتماد والمطابقة إيزو ISO 9001 الطبعة 2015 هي اعتراف بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق بالمعهد الجزائري للبترول والذي سيساعد بتقديم مستوى أداء يتوافق مع المواصفات الدولية.

وأبرزت سوناطراك، أن هذا الإعتماد سيعطي المعهد مصداقية أكثر مع الشركاء والمتعاملين وسيعمل على إظهار قدرته والتزامه بتقديم خدمات ممتازة تستجيب للمعايير الدولية

ليديا كبيش

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