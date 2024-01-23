المدير العام للحماية المدنية يُستَقبل من قبل وزير الداخلية التونسي

المدير العام للحماية المدنية يُستَقبل من قبل وزير الداخلية التونسي

إستقبل وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بمقر الوزارة، المدير العام للحماية المدنية الجزائرية، العقيد بوعلام بوغلاف، وذلك على هامش انعقاد إجتماع اللجنة الثنائية المشتركة للحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية.

ووفقا لذات المصدر، فقد تمّ التطرّق إلى واقع التعاون القائم بين البلدين في مجال تسيير الأخطار الطبيعية و التكنولوجية.

وكان المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، قد حلّ، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد هام من إطارات الحماية المدنية، بمدينة طبرقة التونسية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن هذه الزيارة جاءت بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة. للحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية.

هذا وقد كان في استقبال المدير العام و الوفد المرافق له، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو.

رمزي أحمد توميات

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