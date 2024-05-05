المدير العام للأمن الوطني يُدشّن هياكل عملياتية ومرافق رياضية بالعاصمة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أمس السبت، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز (الجزائر العاصمة)، على تدشين هياكل عملياتية ومرافق رياضية، متمثلة في المقر الجديد للمجموعة الجهوية الأولى للوحدات الجمهورية للأمن، وكذا قاعة لممارسة الرياضة، وذلك بحضور إطارات سامية من الأمن الوطني.

كما سمحت هذه الزيارة الميدانية، للمدير العام للأمن الوطني، بالوقوف على سير وجاهزية الوحدات الجمهورية للأمن، حيث شدّد بالمناسبة، على ضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني، بكل تفان واحترافية، في سبيل ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات.

شرف الدين عبد النور