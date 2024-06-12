المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي محمد سلطاني

قدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، تعازيها، في وفاة الصحفي محمد سلطاني، إثر سكتة قلبية.

و جاء في بيان المديرية العامة للإتصال، “تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي محمد سلطاني، إلى الرفيق الأعلى إثر سكتة قلبية”.

و أضاف البيان، “وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور