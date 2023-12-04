المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة صحفي الإذاعة الوطنية جمال بوكرشة

4 ديسمبر، 2023
المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي جمال بوكرشة

قدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها إلى عائلة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، جمال بوكرشة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان، “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى عائلة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية جمال بوكرشة، وإلى كافة الأسرة الإعلامية، بأخلص التعازي وعظيم المواساة، راجين المولى عزّ وجلّ بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنّا لله وإنا إليه راجعون”.
و كان الصحفي الرياضي السابق في الإذاعة الوطنية (القناة الثالثة)، جمال بوكرشة، قد توفي أمس الأحد، عن عمر ناهز ال67 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
شرف الدين عبد النور
4 ديسمبر، 2023

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