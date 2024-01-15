المديرية العامة للأمن الوطني تعلن فتح مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة ذكور

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها اليوم، عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة ذكور، على أساس الاختبارات، بعنوان سنة 2023.

و أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني، بإمكانية تحميل وطبع إستمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية “فايسبوك، إنستغرام وإيكس (تويتر سابقا)”.

و في ذات السياق، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، للراغبين في الانخراط في صفوف الأمن الوطني، بأن عملية إيداع ملفات الترشح للمشاركة في المسابقة، تتم على مستوى مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات.

شرف الدين عبد النور

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