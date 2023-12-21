المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة توظيف لهذا المنصب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، في بيان لها، عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لتوظيف أعوان متعاقدين (عامل مهني من المستوى الأول)، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز، بولايات الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، أنه بإمكان المعنيين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية في فايسبوك، إنستغرام و إيكس (تويتر سابقا).

شرف الدين عبد النور

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