المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة توظيف لهذا المنصب

21 ديسمبر، 2023

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، في بيان لها، عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لتوظيف أعوان متعاقدين (عامل مهني من المستوى الأول)، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز، بولايات الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، أنه بإمكان المعنيين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية في فايسبوك، إنستغرام و إيكس (تويتر سابقا).

شرف الدين عبد النور

21 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

بث اعترافات جديدة للإرهابي الموقوف بن حليمة

19 يونيو، 2022

لجنة وزارية للتحقيق بملف الإدماج والتوظيف بباتنة

8 فبراير، 2023

وزارة الصناعة: تنصيب لجنة تشاور في فرع الميكانيك

3 مايو، 2021

فيروس كورونا: تسجيل 108 حالة جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

16 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: