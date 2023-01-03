المدرب الوطني للمنتخب المحلي مجيد بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين بالشان

كشف الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، يوم أمس خلال نزوله ضيفا على قناة كنال ألجيري ، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمُشاركة في في بطولة إفريقيا للمحليين 2023.

وتنطلق المُنافسة المُقررة بالجزائر يوم 13 جانفي الجاري وتدوم إلى غاية الرابع من فيفري.

حيث سيُواجه المُنتخب الوطني المحلي نظيره الليبي في المباراة الافتتاحية للشان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الـ20:00.

كما فضل المدرب الوطني، مجيد بوقرة، الاعتماد على نفس التركيبة التي عمل معها خلال الأشهر الأخيرة من التحضيرات. وطلب تأجيل آخر لقاء لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية والتي كانت مقررة يوم أمس الأحد بين اتحاد الجزائر وأمل الأربعاء.

القائمة الرسمية التي أعلنها المدرب الوطني في التلفزة الوطنية، التي تضم 28 لاعبا:

حراسة المرمى : قندوز اليكسي (شباب بلوزداد)، شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، فريد شعال (مولودية الجزائر).

الدفاع: بلخيثر مختار، لعوافي يوسف، كداد شعيب (شباب بلوزداد)، رضواني سعدي ، بلعيد زين الدين، و لوصيف هيثم ، هواري بعوش (اتحاد الجزائر)، عبد اللاوي ايوب، غزالة ايوب (مولودية الجزائر)، دهيري حسين (نادي بارادو).

الوسط: قندوسي احمد (وفاق سطيف)، دراوي زكريا، باكير اسلام، ميريزاق حسام الدين، (شباب بلوزداد)، جحنيط اكرم، شيتة اسامة و آيت الحاج محمد (اتحاد الجزائر).

الهجوم: دبيح شعيب و طاهر فتح الله (مولودية الجزائر)، مزيان عبد الرحمان ، محيوص ايمن (اتحاد الجزائر)، لحمري عزيز (شبيبة الساورة)، عريبي كريم ، بلخير محمد اسلام (شباب بلوزداد)، بايزيد سفيان (اتحاد خنشلة).

وبدوره، أكد الناخب الوطني مجيد بوقرة، على أن أنصار المنتخب الوطني سيلعبون دورا مُهما في التتويج بالشان. حيث قال”اللعب بالجزائر وبحضور جمهورنا يُحفزنا كثيرا، هذا أمر استثنائي وسيكون الجمهور كلمة السر لتحقيق النجاح”.

وأضاف أن المنتخب المحلي جاهز خاصة وأنهم يحضرون منذ عام ونصف تقريبا لهذه البطولة. وكما تبقى التربص الأخير لوضع آخر اللمسات لمواجهة ليبيا. حسب ذات المصدر.

ياسمين بن صغير

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