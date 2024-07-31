المحكمة الدستورية: الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر اليوم الأربعاء

أعلنت المحكمة الدستورية، في بيان لها، اليوم، أن موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون، سيكون اليوم الأربعاء 31 جويلية، في حدود الساعة الواحدة (13:00) زوالا.

وجاء في بيان المحكمة الدستورية، “في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، وعملا بأحكام المادة 252 الفقرة (4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتقم، تعلن المحكمة الدستورية القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد الفصل في الطعون اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) زوالا”

شرف الدين عبد النور