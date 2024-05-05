المجلس الوطني لجمهورية الكونغو في زيارة رسمية إلى الجزائر

يحلّ مساء اليوم الأحد، بالجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وفد عن المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، بقيادة رئيسه، إيزيدور مفوبا، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

و سيحظى رئيس المجلس الوطني الكونغولي، خلال مدة إقامته، بلقاء مع ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، و صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، كما ستكون له زيارة إلى عدد من المرافق والمؤسسات والمعالم الهامة.