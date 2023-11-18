المجلس الشعبي الوطني يوجّه هبة لمدارس من شرق وجنوب الجزائر

تنطلق، غدا الأحد، قافلة للمجلس الشعبي الوطني، تضم عتادا وتجهيزات تخص المطاعم، كهبة موجهة لتزويد بعض مدارس ولايات شرق وجنوب الجزائر بها، و هذا بتعليمات وتوجيهات من ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وبتكليف من إبراهيم بوغالي، تابع الأمين للمجلس الشعبي الوطني، سليم جعلال، العملية عن كثب، حيث تنقل اليوم إلى بلدية “بني تامو” بولاية “البليدة”، نقطة تجميع العتاد وشحنه، وأشرف بنفسه على إنجاح التحضيرات المتعلقة بها، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

يشار إلى أن هذه القافلة ستنطلق، فجر غد الأحد، إلى وجهتها المتمثلة في ولايات الطارف، عين ڨزام وبرج باجي مختار، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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