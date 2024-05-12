المجاهد الرائد محمد بوسماحة في ذمة الله

توفي اليوم الأحد الرائد محمد محفوظ بوسماحة، الملقب بـ “موح البرواقية”، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وانضم المرحوم إلى صفوف جيش التحرير الوطني بعد إضراب الطلبة في عام 1956، وانضم إلى فرقة “كومندو جمال” بالمنطقة الثانية من الولاية الرابعة في أكتوبر من نفس السنة فيما بعد، أصبح نقيبًا في المنطقة السادسة، حيث شارك في العديد من الاشتباكات والمعارك ضد جيش الاحتلال الفرنسي.

كما أن المجاهد بوسماحة كان معروفًا بنضاله البطولي والوطني، وقاد عملية فدائية هامة وطولية أسفرت عن مقتل السفاح فلوري في وسط مدينة البرواقية تم اعتقاله بعد ذلك في اشتباك ببني مسوس في 26 نوفمبر 1960 وسُجن، لكنه تمكن من الفرار في عام ٬1961 عُين مجددا على رأس المنطقة السادسة وأصبح عضوًا في مجلس الولاية الرابعة برتبة رائد مكلف بتنظيم العاصمة.

ولعب الفقيد بوسماحة دورًا بارزًا في مكافحة العناصر الإرهابية لمنظمة الجيش السري “OAS” وحماية الأحياء الشعبية وقد كان له دور مهم أيضًا في تنظيم مظاهرات 11 ديسمبر في العاصمة، رفقة المجاهد المرحوم سي لخضر بورقعة والشهيد سي زوبير روشاي.

ش.ن