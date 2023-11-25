اللواء بلقاسم حسنات يشرف على انطلاق تنفيذ تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا بالناحية العسكرية الخامسة

أشرف اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، يوم 23 نوفمبر الجاري، على مراسم انطلاق تنفيذ تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان “سلام شمال إفريقيا 02″، بحضور الأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا، أحمد أحميدة التاجوري، بالإضافة إلى أعضاء من مفوضية الإتحاد الإفريقي وكذا إطارات من الناحية العسكرية الخامسة.

و جاء هذا التمرين الذي احتضنت مجرياته القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر الجاري، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، وبغرض الرفع من قدرات التخطيط المشترك بين مكونات القدرة.

التمرين عرف مشاركة وفود من الدول الأعضاء ضمن قدرة إقليم شمال إفريقيا ممثلة في الجزائر، مصر، ليبيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث مرً وفق مراحل عدة، بدءً بالتخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ، وهي المراحل التي اتّسمت في مجملها بالتنسيق العالي المستوى بين الأطقم والوفود المشاركة، سيما في شقها المتعلق بالتخطيط المشترك بين مكونات قدرة إقليم شمال إفريقيا، وكذا ممارسة القيادة والسيطرة بين القادة والمرؤوسين، يضيف المصدر ذاته.

وكان تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا، فرصة لتعزيز خبرات التخطيط لضباط وإطارات القدرة، بالإضافة إلى الإلمام بالإجراءات القانونية والعملياتية أثناء نشر بعثات دعم السلام المفوضة من قبل الإتحاد الإفريقي، مما يمكنها من تأدية المهام المتعلقة بفرض الأمن والسلم بالقارة الإفريقية على الوجه الأمثل، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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