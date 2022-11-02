 الكويت تؤكد دعمها الكامل لجهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية

2 نوفمبر، 2022

قال اليوم الأربعاء ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن:” الكويت تؤكد دعمها الكامل لجهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية”، داعيا المجتمع الدولي للالتزام بواجباته.

واعتبر الصباح في كلمته خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربية إن الوضع العالمي يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون العربي عن طريق بناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة وتلبي طموحات الشعوب.

كما دعا ذات المتحدث، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوصول لحل دائم وشامل للسلام في الشرق الأوسط وفقا للقرارات الأممية وخطة السلام العربية.

وأفاد ولي عهد الكويت: “نراقب باهتمام ما تعلق بالأمن الإقليمي والدولي ونسجل رفضنا لكل صور الإرهاب وندعو لتضافر الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله”.

ليديا كبيش

2 نوفمبر، 2022

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