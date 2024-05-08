القضاء على إرهابي وتوقيف 21 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

قضت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، على الإرهابي المسمى “د. عمر” وبحوزته مسدس (01) آلي وكميـة مـن الذخيـرة.

وافاد بيان لوزارة الدفاع الوطني انه في نفس السياق المتعلق بمحاربة الارهاب، وخلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 ماي الجاري, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (21) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير (07) مخابئ للجماعات الإرهابية بباتنة و(09) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس

ش.ن