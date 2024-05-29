القضاء على إرهابيَيْن بالشلف وآخر يُسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة، ولاية الشلف، خلال الفترة الممتدة من 22إلى 28ماي الجاري، على الإرهابيين 02 “قشقوش عبد القادر” المدعو “أبو جعفر” و”خلوفي عبد القادر”، واسترجعت مسدسي 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي نفس سياق مكافحة الإرهاب، سـلـم الإرهـابي “ملوكيسيد عمار” المدعو “عمر” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة، في حين تم توقيف06عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن