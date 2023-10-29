“القسام” تعلن إشعال النيران بآليات عسكرية صهيونية غرب غزة

أ علنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، اشتعال النيران في آليات الاحتلال الصهيوني، غرب موقع “إيريز” (شمال غزة) والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها، مشيرة إلى قصفها تحشدات لجنود الاحتلال، في مستوطنة “ناحال عوز” بعدد من قذائف “الهاون”.

و قالت “القسام” في بيان لها على تطبيق تليغرام: “مجاهدونا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما”.

و أكدت كتائب “القسام، حسب ذات البيان، اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني، في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات بالرشاشات الثقيلة ومضادات الدروع مع قوات الإحتلال المتوغلة غرب موقع “إيريز” العسكري، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة.

شرف الدين عبد النور

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