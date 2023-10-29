“القسام” تعلن إشعال النيران بآليات عسكرية صهيونية غرب غزة

29 أكتوبر، 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد،  اشتعال النيران في آليات الاحتلال الصهيوني، غرب موقع “إيريز” (شمال غزة) والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها، مشيرة إلى قصفها تحشدات لجنود الاحتلال، في مستوطنة “ناحال عوز” بعدد من قذائف “الهاون”.

و قالت “القسام” في بيان لها على تطبيق تليغرام: “مجاهدونا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما”.

و أكدت كتائب “القسام، حسب ذات البيان، اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني، في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة، إلى جانب اشتباكات بالرشاشات الثقيلة ومضادات الدروع مع قوات الإحتلال المتوغلة غرب موقع “إيريز” العسكري، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة.

شرف الدين عبد النور

29 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

بن صالح يغرق في عزلة شعبية و حزبية

10 مايو، 2019
في حصيلة نهائية… 12 ضحية في حادث انفجار متبوع بحريق في مصنع بالشلف

إنقاذ عائلة من 6 أشخاص إثر تسممهم بغاز أكسيد الكربون بباتنة

31 يناير، 2023

وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية نحو الطارف وسوق أهراس

25 أغسطس، 2022

الياوورت لأويحيى و”الصوبا بنينه يا سلال”.. بدوي وبن صالح مازال مازال.. والحراك يتواصل في الجمعة 17

14 يونيو، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: