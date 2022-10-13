الفصائل الفلسطينية توقع على “إعلان الجزائر” وتتعهد على تحقيق الوحدة الوطنية

الفصائل الفلسطينية توقع على “إعلان الجزائر” وتتعهد على تحقيق الوحدة الوطنية

اختتمت أشغال مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي احتضنه الجزائر بالتوقيع، اليوم الخميس، على “إعلان الجزائر” الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وتمت مراسم التوقيع بقصر الامم تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتداول قياديو وممثلو الفصائل الفلسطينية الواحد تلو الآخر على المنصة للتوقيع على “اعلان الجزائر” للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية.

ش.ن

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