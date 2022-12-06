الفريق أول شنڨريحة يستقبل منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

6 ديسمبر، 2022

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماك غورك والمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، يائيل لومبرت.

و تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني, إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا سويا الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تناولا، أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و أضافت وزراة الدفاع في بيانها, أن اللقاء شكل  فرصة لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان.

ش.ن

6 ديسمبر، 2022

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