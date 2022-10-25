الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على مراسم المقابلة النهـائية لكأس الجزائر العسكرية

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، على مراسم المقـابلة النهـائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتهـا الخمسين، بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، والتي نشطها كل من فريـقي قيادة القوات البرية وفريق الناحية العسكرية الرابعة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ الفريق أول انتقل بعد مراسم الاستقبال، إلى المنصة الرسمية لملعب المركب، لمتابعة أطوار المقابلة النهائية وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة، وزير الاتصال، ووزيرة الثقافة والفنون إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والدرك الوطني، وقائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والرابعة ورؤساء دوائر ومديرون ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعدد من الضيوف.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق أول، وفي فترة ما بين شوطي المباراة النهائية، قام بتكريم شخصيات رياضية بارزة على غرار كل من محمد معوش عضو مؤسسة قُدامى لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، البطل الأولمبي والعالمي السابق نور الدين مرسلي الذي تم تكريمه مؤخرا من طرف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كوريا الجنوبية بوسام الاستحقاق الدولي، مدرب الفريق الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، مدرب الفريق الوطني لكرة القدم للمحليين مجيد بوڤرة، مدرب الفريق الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة أرزقي رمان، وكذا عائلة المدرب السابق للفريق الوطني العسكري لكرة القدم المرحوم عبد الرحمن مهداوي. كما كرم السيد الفريق أول، الرياضي العريف الأول المتقاعد كولال علي، المعطوب في إطار مكافحة الإرهاب وسلمه كرسي متحرك رياضي بكل لواحقه، يضيف البيان.

ش.ن

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