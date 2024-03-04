الفريق أول السعيد شنڤريحة يُستقبل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

إستُقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الأحد، من قبل خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، و ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، لحضور النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024″، بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

و شكّلت هذه المحادثات، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فرصة أكد من خلالها الفريق أول السعيد شنڤريحة، على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع قطر..

و قال الفريق أول في هذا الإطار، “يسعدني كثيرا في المستهل أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان على الدعوة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها لنا لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024″ في طبعته الثامنة، مجددا التعبير عن عميق ارتياحي لوجودي لمرة أخرى بدولة قطر، معربا لكم عن فائق تقديري، ومقدرا في ذات الوقت كحل مشاعر المودة ومظاهر حسن الضيافة التي غمرتمونا بها”. “كما أود أن أبلغكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي رعاية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر، والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الإمتياز”.

كما جدّد الفريق أول، حرصه على ترقية التعاون العسكري وتوطيده بين البلدين، قائلا، “إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة، نغتنمها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشينا، هذا التعاون الذي نريد أن تتقوى أواصره بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول”.

من جهته، نوّه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، بجودة علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجزائر وقطر، تجسيدا لإرادة قوية من قائدي البلدين.

عقب ذلك، إلتقى الفريق أول السعيد شنڤريحة، مع الفريق الركن حمد بن علي العطية مستشار أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، أين سمحت هذه المحادثات بتقييم مسار التعاون العسكري بين البلدين وبحث سبل تعزيزه مستقبلا.

شرف الدين عبد النور

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