الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ المنتخب المحلي عقب تأهله إلى نهائي “شان” 2022

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشبال المدرب عبد المجيد بوقرة، عقب فوزهم على منتخب النيجر بخماسية نظيفة بملعب ميلود هدفي بوهران، ضمن الدور النصف نهائي، في بطولة “شان” 2022.

وأورد شنقريحة في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يهنئ أشبال المدرب عبد المجيد بوقرة على هذا الإنجاز البطولي والتأهل بكل جدارة إلى الدور النهائي للشان”، ألف مبروك يا أبطال الجزائر، تحيا الجزائر”.