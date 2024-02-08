الفريق أول السعيد شنقريحة يعزّي في وفاة شهداء الحوامة العسكرية بالمنيعة و يأمر بفتح تحقيق في الحادثة

8 فبراير، 2024

تقدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات شهداء الحوامة العسكرية التي سقطت، ليلة أمس، بالمنيعة، سائلا الله العليّ القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

و تعلق الأمر بكل من العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد.

و سقطت ليلة أمس الأربعاء، 07 فيفري، في حدود الساعة 21:00، أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، الحوامة العسكرية القتالية من نوع (MI-171)، تابعة لقيادة القوات الجوية، بضواحي مطار المنيعة، بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من 3 أفراد.

و على إثر هذا الحادث الأليم، أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

8 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

السيسي: الأمن القومي العربي خط أحمر ويستوجب التحرك للحفاظ عليه

2 نوفمبر، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

6 يوليو، 2022

الرئيس تبون يعزي في وفاة اللواء فريد بجغيط

3 نوفمبر، 2021

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برلين الأحد 19 جانفي لمواصلة البحث عن حلحلة الأزمة الليبية

14 يناير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: