الفريق أول السعيد شنقريحة يعزّي في وفاة شهداء الحوامة العسكرية بالمنيعة و يأمر بفتح تحقيق في الحادثة

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزّي في وفاة شهداء الحوامة العسكرية بالمنيعة و يأمر بفتح تحقيق في الحادثة

تقدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات شهداء الحوامة العسكرية التي سقطت، ليلة أمس، بالمنيعة، سائلا الله العليّ القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

و تعلق الأمر بكل من العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد.

و سقطت ليلة أمس الأربعاء، 07 فيفري، في حدود الساعة 21:00، أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، الحوامة العسكرية القتالية من نوع (MI-171)، تابعة لقيادة القوات الجوية، بضواحي مطار المنيعة، بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من 3 أفراد.

و على إثر هذا الحادث الأليم، أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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