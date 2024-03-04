الفريق أول السعيد شنقريحة يحضر مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري

4 مارس، 2024

حضر الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024، حيث طاف رفقة الوفد المرافق له ببعض أجنحة المعرض.

وجمع الفريق أول السعيد شنقريحة، لقاء بالفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، أين تناول الطرفان حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وقطر، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

4 مارس، 2024

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