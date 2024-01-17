الفريق أول السعيد شنقريحة يتفقّد مؤسسة صناعة الطائرات بوهران

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات، بوهران، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية.

و عاين الفريق أول، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع لشروحات عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة على غرار طائرتي “سفير 43″ ذات 4 مقاعد، و”فرناس 142” ذات مقعدين.

كما تفقّد الفريق أول السعيد شنقريحة، ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها، حيث أشاد بالجهود المضنية للمستخدمين العسكريين والمدنيين في آداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات بهذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، مُثَمّناً كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها في جميع مجالات النشاطات المبرمجة.

و حثّ الفريق أول السعيد شنقريحة، الإطارات والمستخدمين على بذل جهود أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة.

شرف الدين عبد النور

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