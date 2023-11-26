العملية جارية وكحصيلة أوّلية:وفاة 4 أشخاص وإصابة 30 شخص بجروح في حادثين مروريين مميتين بتمنراست

عرفت ولاية تمنراست عشية هذا الأحد 26 نوفمبر، حادثين مروريين مميتين، اثر انحرافٍ لحافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 1 ببلدية عين أمقل، واصطدام بين سيّارتين نفعيتين على الطريق البلدي رقم 24 بدائرة تمنراست..

وحسب مصالح الحماية المدنية وكحصيلة أولية، فإن هذين الحادثين تسبّبا في وفاة أربعة أشخاص في عين المكان وإصابة 30 شخص بجروح، فيما تتواصل وإلى غاية كتابة هذه الأسطر عملية تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيدعلي.ه‍

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