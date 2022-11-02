العليمي يشيد بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب اليمن لتجاوز الأزمة التي يمر بها

العليمي يشيد بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب اليمن لتجاوز الأزمة التي يمر بها

أشاد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب اليمن من أجل تجاوزه الأزمة التي يمر بها .

وأورد العليمي في كلمة له خلال السوم الثاني من أشغال القمة العربية، :” تلتزم حكومتنا بكافة شروط الهدنة بمعظم مناطق اليمن وأدعو إلى تفعيل دور مؤسساتنا العربية المشتركة”.

وأردف ذات المتحدث بالقول أن :”فلسطين لا تزال وستظل رمز قضيتنا الأولى، كما نجدد التأكيد على موقفنا الثابت اتجاه القضية الفلسطينية”.

وبدوره، أكد رئيس الجمهورية رئيس الدورة ال 31 للقمة العربية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قلبها مع دولة اليمن

ليديا كبيش

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