العرباوي يُجري محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى الوزير الأول، نذير العرباوي، على هامش تمثيله لرئيس الجمهورية، في أشغال مؤتمر القمة الإسلامية 15، لمنظمة التعاون الاسلامي، التي انطلقت أشغالها يوم أمس، بالعاصمة الغامبية، بانجول، محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.

و تم خلال هذا اللقاء، حسب بيان مصالح الوزير الأول، تناول العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

و أعرب الكوني، عن تقديره لدعم الجزائر المستمر، لجهود التوصل إلى حل سياسي مستديم، يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي، في استعادة الأمن والاستقرار، مع دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمواصلة جهوده، والعمل من أجل تجنيب ليبيا التدخلات الخارجية المتفاقمة.

ولدى تطرقهما للأوضاع الإقليمية، أعرب الجانبان كذلك، عن ارتياحهما لانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس، يوم 22 أفريل المنصرم، كلا من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، حيث أكد الجانبان تمسكهما بهذا الإطار الثلاثي الذي يخدم مصالح الدول الثلاثة التي تجمعها الحدود و المصالح المشتركة.

شرف الدين عبد النور