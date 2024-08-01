العرباوي ينقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الموريتاني

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الشيخ الغزواني، الذي نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجدّد له تهانيه الخالصة بمناسبة إعادة انتخابه، وتطلُّعَه إلى مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس الموريتاني، من جهته، حسب بيان مصالح الوزير الأول، عن بالغ امتنانه لرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعن عميق تقديره له نظير حرصه الشخصي على تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية التي تشهد تطورا هاما في كافة المجالات.

شرف الدين عبد النور