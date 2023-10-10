العدد مرشح للارتفاع… أزيد من 187.000 نازح جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل بقطاع غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 187,518 شخصا في قطاع غزة نزحوا من منازلهم جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، و العدد مرشح للارتفاع.

ووفق تقرير “الأونروا” الأخير حول الوضع في قطاع غزة، فإن 137,500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال حوالي 3,000 فلسطيني في غزة مهجّرين في أعقاب التصعيد السابق، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارس الأونروا، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

و لفتت الوكالة إلى صعوبة الظروف في بعض الملاجئ التي تعاني من اكتظاظ، ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن المدارس جميعها ليست مخصصة كملاجئ للطوارئ، وبالتالي فهي غير مُعدة لاستقبال النازحين داخليا.

و أكدت “الأونروا” بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخليا، وأنها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وزعت الخبز على النازحين في الملاجئ.

و أوضحت، أن 18 منشأة تابعة للأونروا، تضررت منذ 7 أوكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تعرض مكتب الأونروا بإقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، لأضرار جانبية جراء الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة.

كما أشارت الوكالة إلى أن مدارس “الأونروا” في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تزال مغلقة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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