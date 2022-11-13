الصين تعلن عن انتشار جائحة كورونا من جديد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين سجلت 14878 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 11711 إصابة مصحوبة بأعراض و13167 بلا أعراض.

كما سجلت الصين 11950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1504 إصابات مصحوبة بأعراض و10446 بلا أعراض، في حين لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

كما سجل مخبر الصين الرئيسي حتى الآن 271968 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

هذا و كشفت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 161 إصابة مصحوبة بأعراض و74 إصابة بلا أعراض مقابل 68 إصابة مصحوبة بأعراض و48 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

حيث قالت السلطات في مدينة قوانغتشو، بأن المدينة الواقعة بجنوب الصين سجلت 189 إصابة جديدة محلية مصحوبة بأعراض و3464 بلا أعراض مقارنة مع 259 إصابة مصحوبة بأعراض و2921 بلا أعراض في اليوم السابق.

حورية سعداوي

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