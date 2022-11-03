الصومال يؤكد على أهمية التعاون وتعميق الشراكة مع الجزائر

3 نوفمبر، 2022

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظيره من دولة الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، وذلك على هامش القمة العربية التي احتضنتها الجزائر على مدار يومين، حسبما أفادت به وكالة أنباء الصومال

وحسب المصدر، فإن اللقاء كان محطة، للتأكيد على أهمية مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على كافة المجالات. بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين الدولتين.

ووفقا للمصدر ذاته، هنأ الرئيس الصومالي، الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية. معرباً عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

رمزي أحمد توميات

3 نوفمبر، 2022

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