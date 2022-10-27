الصندوق الوطني للتقاعد: 10 أيام للرد على عرائض المواطنين المكتوبة

قال اليوم الخميس، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أن:” الصندوق الوطني قطع أشواطا كبيرة في مجال تحسين الخدمة العمومية”.

وأورد عبدلي في تصريحات صحفية:” قمنا بتكوين 70 بالمائة من موظفينا على تقنيات التواصل مع فئة الصم البكم، ونتطلع لبلوع نسبة 100 بالمائة خلال 2023″.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” تمكنا من تقليص مدة الانتظار على المستوى الوطني إلى متوسط 7 دقائق و40 ثانية، أما بخصوص معالجة عرائض المواطنين المكتوبة فقد بلغ منوسط مدة الإجابة على العريضة 10 أيام”.

كما تابع المدير العام للصندوق قائلا:” نستهدف إزالة البيروقراطية والتكفل الأمثل بانشغالات مرتفقي الصندوق الوطني للتقاعد”.

ليديا كبيش

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