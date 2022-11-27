الصحراء الغربية عضو في مجلس السلم العالمي

وافق مجلس السلم العالمي بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية، حيث انتخب ممثل لها كعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس، كما عبر المجلس عن استياءه الشديد، لكون الصحراء الغربية ماتزال آخر مستعمرة إفريقية، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال استفتاء حر ونزيه، تحت رعاية الأمم المتحدة.

واكد مجلس السلم العالمي في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ22 لجمعيته العامة في العاصمة الفيتنامية هانوي، استياءه الشديد، لكون الصحراء الغربية ماتزال آخر مستعمرة إفريقية. وأضاف البيان الختامي أن المجلس يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال استفتاء حر ونزيه، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس السلم العالمي عن إدانته الشديدة لاحتلال المغرب للصحراء الغربية، كما انتخب بالإجماع الوفد الصحراوي عضوا في اللجنة الصحراوية.

ووصف البيان الاحتلال المغربي “بالمثال الصارخ على الظلم والقمع وانتهاك القانون الدولي، بل إنه تعبير بغيض عن الاستعمار” معربا عن أسفه لكون الصحراء الغربية ما تزال آخر مستعمرة إفريقية، وهو ما يتعارض مع اتجاه العصر التاريخي الحالي نحو تحقيق التحرر الوطني والاستقلال وتقرير المصير والسيادة.

وذكر المجلس بعضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي وعلاقاتها الدبلوماسية على المستوى الدولي، مجددا التزامه بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في إنهاء الاستعمار من خلال استقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

فايزة سايح

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