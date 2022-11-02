السيسي: الأمن القومي العربي خط أحمر ويستوجب التحرك للحفاظ عليه

دعا اليوم الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية، الى ضرورة تبني مقاربة موحدة وشاملة لمواجهة مختلف الأزمات ولتكريس الوطن العربي الواحد.

وقال السيسي في كلمته خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربية في الجزائر، أن:” الأخطار التي تواجه منطقتنا واحدة في ظل زيادة الاستقطاب الدولي وأزمة الغذاء العالمي، مشددا على أن الأمن القومي العربي خط أحمر ويستوجب التحرك للحفاظ عليه.

وأورد ذات المتحدث أن:”خطوة الاجتماع في القمة العربية له دلالته الخاصة، ويلتئم هذا الجمع ليحمل دلالة سياسية تعكس إصرارنا على العمل المشترك والوقوف في وجه التحديات المشتركة”.

وأضاف الرئيس المصري بالقول: “تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا من أحداث يثبت لنا جميعا أن عدم الاستقرار في أي منطقة ستمتد مخاطره لكل المنطقة:؟

وفي نفس السياق، قال عبد الفتاح السيسي :”الشارع العربي يتساءل عن أسباب عدم تحقيق التكامل العربي واللحاق بالأمم الأكثر تقدما، مؤكدا أن الملفات العربية المشتركة تحتاج إلى مزيد من التعاون والتباحث لتجاوز الصعوبات.

بالاضافة إلى إنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية منها الغذاء والطاقة وحماية المنطقة من الاستقطاب الدولي الذي بات له تداعيات سلبية.

ليديا كبيش

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