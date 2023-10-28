السنوار: ”جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال“

28 أكتوبر، 2023

قال رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، السبت، إنهم جاهزون “فورا لعقد صفقة تبادل” تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون “الاحتلال” مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة، حسب ما أفادت منصة قناة الأقصى على تلغرام.

وكان الناطق بإسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد أشار مساء اليوم، إلى “استعداد كتائب القسام لإنهاء ملف الأسرى الصهاينة، مقابل تبييض كافة سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين”.

شرف الدين عبد النور

28 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدين تجسس الرباط على أمينتو حيدار

12 مارس، 2022

موقع بريطاني يكشف اسباب غلق المقاهي والمطاعم وفرض حظر تجوال غير معلن, بالمدن الصحراوية المحتلة

18 ديسمبر، 2021

الفريق شنڨريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الحسم2021″

26 مايو، 2021

الجزائر و سويسرا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

8 ديسمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: