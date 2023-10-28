السنوار: ”جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال“

قال رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، السبت، إنهم جاهزون “فورا لعقد صفقة تبادل” تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون “الاحتلال” مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة، حسب ما أفادت منصة قناة الأقصى على تلغرام.

وكان الناطق بإسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد أشار مساء اليوم، إلى “استعداد كتائب القسام لإنهاء ملف الأسرى الصهاينة، مقابل تبييض كافة سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين”.

شرف الدين عبد النور

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