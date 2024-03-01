السنغال تعلن رسميا طلب الإنضمام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أعلنت دولة السنغال, اليوم الجمعة, رسميا طلب الإنضمام لمنتدى الدول المصدرة للغاز,وجاء هذا على هامش إنطلاق الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

كما استقبل عرقاب , كل من وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي. ووزير الموارد البترولية المكلف بالغاز اكبريكبي اكبو.

هذا, و رحب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، بموريتانيا عضوا جديدا, و ذلك لانضمامها رسميا الى المنتدى.

سهام قريمش

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