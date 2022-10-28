السفير نذير عرباوي يكذّب أكذوبة مشاركة الصحراء الغربية في القمة العربية

28 أكتوبر، 2022

كذّب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير عرباوي قطعيا ما تداولته وسائل إعلام مدعومة من نظام المخزن المغربي بخصوص مشاركة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في القمة العربية الجارية أشغالها التحضيرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وقال العرباوي في تصريح لوسائل الإعلام  اليوم الجمعة، إنه يستغرب الخبر الذي أوردته وسائل إعلام مغربية “كون الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية”، وأكّد أن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي غير معني بالقمة.

وفسّر السفير العرباوي الهدف من هذا  الخبر المظلل هو محاولة للتشويش على القمة العربية والعمل على افشالها خاصة أن بوادر نجاحها بدأت تبرز بعد الاجتماعات التحضيرية التي تمت على مستوى المندوبين وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ليديا كبيش

 

28 أكتوبر، 2022

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