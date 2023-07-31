السفير الصيني بالجزائر: زيارة الرئيس تبون إلى الصين ناجحة على جميع المستويات

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان،أمس الأحد، أن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا إلى الصين كانت “ناجحة على كل المستويات” ومن شأنها أن تعزز أكثر عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرح السفير الصيني خلال ندوة صحفية بمقر سفارة بلاده بالجزائر حسب ذات المصدر، أن زيارة الرئيس تبون الى الصين “تاريخية وناجحة على كافة المستويات وستسمح بتعميق علاقات الصداقة المتينة والتعاون بين البلدين”.

وأضاف لي جيان، “العديد من المشاريع الضخمة ستنجز مستقبلا بين الجزائر والصين، لاسيما في مجال المنشآت القاعدية”، يفيد ذات المصدر.

كما أبرز السفير الصيني بالجزائر أهمية المحادثات التي أجراها الرئيس تبون مع نظيره الصيني، شي جينبينغ والتي مكنت حسبه، من استعراض مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا في هذا السياق إلى أن الرئيسين أكدا على ضرورة ايجاد حلول سياسية وسلمية للقضية الفلسطينية، و كذا الوضع في اليمن وسوريا ومالي والسودان، يضيف المصدر.

و أكد السفير الصيني خلال الندوة الصحفية، أن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية، الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل ايجاد حل سلمي وعادل لهذه القضية، لم يتغير كما ورد في البيان المشترك الذي توج زيارة الرئيس تبون الى الصين.

وكشف لي جيان، انه بعد انتخاب الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة، ستكثف وزارتا خارجية البلدين تعاونهما من أجل إحلال السلم في العالم.

هذا و جدد السفير الصيني دعم بلاده لانضمام الجزائر الى مجموعة “البريكس”، كما أشاد بالخطوات التي قطعتها الجزائر مؤخرا تحت قيادة الرئيس تبون، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور