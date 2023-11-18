السحب الفوري لجهازي كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لعلامتي Maxwell و EYEMANN من السوق الوطنية

18 نوفمبر، 2023

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، في بيان لها، في إطار حملة مراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والأجهزة المرافقة لها لمعايير سلامة المستهلكين، عن السحب الفوري لجهازي كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة Maxwell و EYEMANN، من السوق الوطنية.

و جاء هذا القرار حسب بيان وزارة التجارة، بعد إجراء فحوصات دقيقة وشاملة على عدة عينات على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة للوزارة، على أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لمختلف العلامات المسوقة في السوق الوطنية، و بناءً على  المادة 7 من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2020، المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.

و أظهرت نتائج هذه الفحوصات عدم مطابقة العلامتين للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة، يضيف المصدر ذاته.

كما دعت الوزارة ، جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذا الجهاز من فئة Maxwell و EYEMANN، التوقف عن استعماله فورا،  يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

18 نوفمبر، 2023

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