الزعيم كيم جونغ أون: كوريا الشمالية على أعتاب امتلاك أقوى قوة نووية بالعالم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم إن بلاده تهدف إلى امتلاك “أقوى قوة نووية في العالم” حيث قام بترقية العشرات من الأفراد العسكريين المشاركين في الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي جديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية KCNA، الأحد.

ونقلت الوكالة على لسان الزعيم الكوري الشمالي قوله إن “قضيتنا العظيمة التي لا هوادة فيها لبناء القوة النووية لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب بشكل موثوق عبر جميع الأعمار هي أكبر وأهم قضية ثورية، وهدفها النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل في القرن”.

وأضاف: “نجح المسؤولون والعلماء الرائدون الموثوق بهم في مجال البحث العلمي الدفاعي في تطوير وإتقان النوع الجديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات Hwasongpho-17 [Hwaseong-17] ، وهو أقوى سلاح استراتيجي في العالم، وحققوا قفزة رائعة إلى الأمام. في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية”.

وتابع كيم قائلا إن هؤلاء المسؤولين والعلماء أظهروا للعالم “المستقبل الواثق الذي تنتصر فيه دولتنا وهي تتقدم نحو هدف بناء أقوى جيش في العالم”.

فايزة .س

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