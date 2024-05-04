الرئيس تبون يقرّر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم السبت، بزيارة إلى بيت الفنانة والممثلة القديرة، بهية راشدي للاطمئنان على صحتها، وتبليغها أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرّر التكفل بوضعها الصحي، ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

و في هذا السياق، قرّرت وزيرة الثقافة والفنون، أن تحمل دورة هذه السنة لمهرجان أدب وسينما المرأة لولاية سعيدة، إسم الفنانة بهية راشدي، تكريما وتقديرا لمشوارها الفني.

جدير بالذكر، أن الممثلة القديرة بهية راشدي، تعد من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري، من خلالها أدوارها في السينما والدراما التلفزيونية، وكانت قد التحقت بالمجموعة الصوتية سنة 1969، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، في الذاكرة الفنية الجزائرية، على غرار: كيد الزمن، صابرة، رشيدة، حنان امرأة، جروح الحياة، الإمتحان الصعب وغيرها، وقد حازت الفنانة بهية راشدي سنة 2005 على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس.

شرف الدين عبد النور