الرئيس تبون يشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديد منجم غارا جبيلات بتندوف

أشرف اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بولاية تندوف، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديد منجم غارا جبيلات.

وسيمر هذا المشروع الهيكلي بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040, حيث سيتم خلال المرحلة الأولى استخراج من 2 إلى 3 مليون طن في السنة من خام الحديد ونقله برا، فيما ستنطلق المرحلة الثانية بعد إنجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج من 40 الى 50 مليون طن سنويا.

كما سيوفر هذا المشروع كمرحلة أولى حوالي 3 آلاف منصب شغل واستحداث مهن حرفية أخرى ذات صلة.

وتتمثل المحطة الثانية من هذه الزيارة، في وضع حجر الأساس لمشروع خط السكة الحديدية الجديد بشار-تندوف-غار أجبيلات، حيث يمتد هذا المشروع على مسافة 950 كلم من البنية التحتية للسكة الحديدية، والتي ستشكل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين ومنه باتجاه المناطق الصناعية والموانئ التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية.

وبالمناسبة، سيلتقي الرئيس تبون بممثلي المجتمع المدني وأعيان هذه الولاية التي تتميز ببعدها الاستراتيجي والحيوي.

و كان الرئيس تبون قد حلّ اليوم، بولاية تندوف، في إطار زيارة عمل وتفقد، أين سيقوم بمعاينة و تدشين عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالولاية.

شرف الدين عبد النور

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