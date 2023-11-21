الرئيس تبون يشرف رفقة نظيره التركي على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رفقة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على توقيع اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وتركيا.

ووقع الجانبان على اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول التركية للأنباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون، في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء للأغراض السلمية.

و تم التوقيع على اتفاقية تجارية بين شركتي سوناطراك و بوتاش التركية لبيع وشراء الغاز المُميع، وكذا التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف.

كما تم التوقيع كذلك، على اتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاك شاهير بإسطنبول، و التوقيع على إعلان وزاري مشترك حول نية التوقيع على اتفاق التجارة التفاضلي الجزائري التركي، و التوقيع على اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات، و كذا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

ووقع الجانبان كذلك على اتفاق حول الإنتاج السينمائي المشترك، و بروتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التشريفات.

شرف الدين عبد النور

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