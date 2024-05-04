الرئيس تبون يدعو إلى تبني مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الوزير الأول، نذير العرباوي, خلال انعقاد القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بعاصمة غامبيا, بانجول, إلى تبني مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا، التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي الجاليات المسلمة والوقوف في وجه محاولات استباحة مقومات الأمة الإسلامية، تحت ذرائع واهية تتخذ أحيانا من حرية الرأي والتعبير غطاء ومبررا واهيا لها، حسب الرئيس.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، على دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في تكريس الالتزام الجماعي بالدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية، من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن المنظمة من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، وهو ما سيتيح لها -يضيف الرئيس تبون- المساهمة في صياغة النظام الدولي الذي يشهد تطورات عميقة و متسارعة, وذلك من أجل تدارك التهميش التاريخي للمجموعة الإسلامية.

و أشار الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أن الالتزام الجماعي للدول الإسلامية بمحاربة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، يجب أن يقابله محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي يستهدف مقومات الأمة الإسلامية ويضمن ترقية قيم التعايش وتعزيز ثقافة الانفتاح والتسامح، المكرسة في لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة بمبادرة من الجزائر.

شرف الدين عبد النور