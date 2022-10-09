الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

9 أكتوبر، 2022

تلقى، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد استعرض الطرفان العلاقات الثنائية، مُعربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات.

كما تطرق الرئيسان إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للّجنة الحكومية الرفيعة المستوى، الجزائرية-الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة.

ليديا كبيش

9 أكتوبر، 2022

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