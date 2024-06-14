الرئيس تبون يتحادث بباري الإيطالية مع قادة أبرز دول العالم
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، محادثات جانبية، مع قادة أبرز دول العالم، وذلك قبل الانطلاق الرسمي لقمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم، بباري الإيطالية.
و تحادث الرئيس تبون، مع كل من، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تحادث رئيس الجمهورية، كذلك، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني، و رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
و يشارك الرئيس عبد المجيد تبون، في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم، بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.
و تنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية، من 13 إلى 15 جوان الجاري.
شرف الدين عبد النور