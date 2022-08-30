الرئيس تبون يتباحث على انفراد مع رئيس غينيا بيساو

30 أغسطس، 2022

تباحث منذ قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على انفراد مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمرو سيسوكو أمبالو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وللتذكير، فقد كان الرئيس تبون قد خص رئيس جمهورية غينيا بيساو باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية قبل قليل.

وكان رئيس جمهورية غينيا بيساو قد حل بالجزائر مساء أمس في زيارة رسمية، حيث كان في استقبال بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

رمزي أحمد توميات

30 أغسطس، 2022

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