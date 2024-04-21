الرئيس تبون يؤكد مواصلة دعم المؤسسات الناشئة بإشراك القطاع الخاص

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.

و كشف الرئيس تبون، أن المرحلة القادمة، هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية، مشيرا إلى أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.

شرف الدين عبد النور